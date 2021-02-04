В России начались продажи новой версии Toyota Hilux

Компания Toyota объявила о старте российских продаж обновленного пикапа Hilux с бензиновым мотором. Такая модификация впервые стала альтернативой дизельным двигателям для этой модели на отечественном рынке. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 4 февраля в редакцию «Известий».

Пикап Toyota Hilux оснащен 2,7-литровым двигателем мощностью 166 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.

Автомобиль получил систему помощи при старте в гору, датчик света, 4,2-дюймовый дисплей на приборной панели и кондиционер. Цены на Toyota Hilux с бензиновым мотором стартуют с отметки 2 609 000 рублей.

Рестайлинговый пикап Hilux появился в России летом 2020 года. Машину оснастили улучшенной подвеской и модернизированными амортизаторами. В салоне появились новая панель приборов, а также мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и голосовым управлением.

3 февраля сообщалось, что Toyota начала продажи в России новых версий седана Corolla и кроссовера CH-R с приставкой GR Sport. Такие автомобили отличаются от остальных вариантов особым спортивным оформлением кузова и интерьера, разработанным специалистами гоночного подразделения Toyota Gazoo Racing.