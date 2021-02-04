Украина потратит 10 млн гривен на исследование поведения гомосексуальных мужчин

Центр общественного здоровья Минздрава Украины объявил тендер на проведение рыночного исследования, посвященного однополым отношениям между мужчинами. Информация о тендере опубликована 1 февраля на сайте государственных закупок Prozorro.

Фокусом исследования должна стать «организация и проведение биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году».

На реализацию этого проекта украинское правительство готово выделить 10 240 669 гривен. Прием тендерных предложений завершается 5 марта. Старт аукциона планируется на 9 апреля.

В начале февраля стало известно, что в школьных библиотеках Украины появится книга со сказкой про однополую любовь. Историю о двух принцессах написала новозеландский автор Кэти Онил. Книга заканчивается свадьбой двух главных героинь. За сердце принцессы боролись и юноши, но она выбрала темнокожую девушку с ирокезом.

Минкульт Украины закупил более 1,2 тыс. экземпляров. Библиотекари решили выдавать книги только в присутствии взрослых. Большинство родителей встретили детский комикс негативно.