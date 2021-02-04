Толпа подростков избила сверстницу в Нижнем Тагиле

Группа подростков напала на сверстницу и избила ее ногами в Нижнем Тагиле. Видеозапись происшествия опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Нижний Тагил» в среду, 3 февраля.

ЧП произошло во дворе дома 31А по Ленинградскому проспекту в микрорайоне Вагонка. Толпа подростков напала на девушку. На кадрах видно, как кто-то бьет ее, сбивает с ног и продолжает наносить удары ногами.

Женщина, которая засняла случившееся из окна, потребовала у подростков прекратить избиение и пригрозила вызвать полицию. После этого толпа, состоящая преимущественно из молодых людей, ушла, оставив избитую сверстницу на снегу. В комментариях под видео один из пользователей предположил, что это могли быть девятиклассники из расположенной неподалеку школы.

Как рассказал порталу E1 официальный представитель свердловского ГУ МВД РФ Валерий Горелых, по факту случившегося никто в полицию не обращался. Между тем, полиция начала проверку по факту инцидента, отмечает телеканал «360».

«Лицам, применявшим насилие в отношении пострадавшей, будет дана правовая оценка на предмет возможного наличия в их действиях признаков преступлений, предусмотренных статьями 116 УК РФ («Побои») и 117 УК РФ («Истязание»)», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Как отмечает сайт kp.ru, личности участников конфликта уже установлены. Потерпевшей оказалась семиклассница с задержкой психического развития (ЗПР), а нападавшие — учащимися четырех местных школ 6-8-х классов. Полицейские уже выехали в учреждения, где учатся подростки, чтобы установить обстоятельства случившегося.

В СК также начали проверку инцидента. В ведомстве отметили, что уголовная ответственность в нашей стране наступает с 16-лет. Доследственная проверка этого случая будет находиться на контроле прокуратуры.

Кроме того, с просьбой изучить ситуацию с избиением девочки-подростка обратился в комиссию по делам несовершеннолетних уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, пишет «Интерфакс».

26 января сообщалось, что полиция в Иркутске задержала напавшего на девушку из-за iPhone подростка. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.