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Националисты анонсировали акцию по закрытию украинского телеканала «Наш»

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Представители нескольких украинских националистических и радикальных движений намерены провести акцию с требованием закрытия телеканала «Наш». Об этом сообщает издание «Главред».

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Организаторы митинга призывают людей собраться днем 4 февраля на улице Жилянской в Киеве и выступить за блокировку телеканала.

«Хочу к вам обратиться: как будете идти нас закрывать, одевайтесь тепло, потому что на улице холодно, а скорее всего, вам придется стоять на улице. Берите с собой чай. Мы, естественно, вам вынесем чай, кофе, всё, что у нас будет, но на всякий случай запаситесь», — заявила ведущая телеканала «Наш» в прямом эфире 4 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности обороны о введении ограничений против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. Однако минкульт Украины уже направил администрации видеохостинга запрос на блокировку аккаунтов данных телеканалов.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали санкции против телеканалов Украины и депутата Верховной рады актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими и запланировали инициировать процедуру импичмента президента страны.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что решение об ограничении или запрете деятельности телеканалов на Украине не соответствует международным нормам.

Внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС начал оценивать последствия решения о введении властями Украины санкций в отношении нескольких телеканалов.

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