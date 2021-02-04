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Врач назвал три защищающих от заболевания COVID-19 фактора

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Существуют три основные причины, по которым люди могут избежать заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 4 февраля, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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Он отметил, что заражению препятствуют антитела, а их наличие в организме свидетельствует о том, что организм встречался с возбудителем болезни. Кроме того, по словам ученого, некоторые люди не восприимчивы к заболеваниям, например к ВИЧ.

«При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», — цитирует его «РИА Новости».

Одной из причин возникновения антител в организме может быть перенесенный эпизод заболевания, вызванного другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета. Вторая версия заключается в том, что, перед тем как столкнуться с COVID-19, человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, что привело к повышению уровня интерферонов. Большое их количество в организме снижает его восприимчивость к вирусным инфекциям.

Третьим фактором, оказывающим влияние на невосприимчивость к коронавирусу, является существование местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые не дают вирусу попасть в организм на уровне слизистой дыхательных путей.

Вознесенский отметил, что сейчас в научном сообществе идут дискуссии, какая из этих версий является достоверной.

2 февраля сообщалось, что российские ученые объяснили бессимптомные случаи коронавируса. По мнению специалистов, в основе бессимптомных форм коронавируса, как и многих инфекционных заболеваний, лежит механизм естественной иммунизации.

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