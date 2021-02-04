Для контроля в Нагорном Карабахе миротворцы РФ применяют беспилотники

Российские беспилотники следят за ситуацией в Нагорном Карабахе. В небо запускают аппараты «Форпост» и «Орлан», сообщает телеканал «Известия». Устройства собирают данные о перемещении военной техники по территории региона. Дроны фиксируют случаи пересечения линии соприкосновения сторон. Все факты изучают в Совместном российско-турецком центре.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.