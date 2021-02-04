Библиотека в Сыктывкаре поучаствует в «Книжной ночи Гарри Поттера»

Национальная библиотека Республик и Коми имени Маршака в Сыктывкаре присоединится к международной акции «Книжная ночь Гарри Поттера». Седьмой год подряд она проводится по инициативе британского издательства Bloomsbury, выпускающем книги Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике.

Основные мероприятия в рамках акции состоятся в Маршаковке в субботу, 6 февраля. В этот день на секторе регистрации и учета стилизуют фотозону, а в экоцентре «Филин» весь день будут показывать фильмы о Гарри Поттере. По залам библиотек устроят квест, а после его прохождения участникам выдадут сертификат об окончании школы магии и чародейства.

Кроме этого, для гостей библиотеки проведут мастер-классы по изготовлению магических предметов, например, метлы. Ребятам предложат создать мультэтюд в технике предметной анимации «Пиертотум локомотор» заклинание оживления». Вечером в Маршаковке проведцт турнир по настольным играм. Его участники усвоят «Уроки банка Гринготтса» по игре «Монополия», пишет ИА «Комиинформ».

В конце января сообщалось, что HBO планирует снять сериал по мотивам «Гарри Поттера» и ведет переговоры с владеющей франшизой киностудией Warner Bros. Сейчас идет поиск сценаристов и обсуждаются идеи.Но официальные соглашения пока не заключены.