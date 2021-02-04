В Германии заявили об удивлении Запада от российской вакцины

Страны Запада оказались впечатлены российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 3 февраля пишет журналист Жак Шустер в статье для газеты Die Welt.

В качестве еще одного события, за которым США и Европа следили, «затаив дыхание», публицист привел запуск в 1957 году Советским Союзом в космос первого искусственного спутника Земли. Кроме того, журналист обратил внимание на сходство названий «Спутник-1» и «Спутник V».

«С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами» (высказывание бывшего канцлера Гельмута Шмидта об СССР. — Ред.)», — заявил Шустер.

Кроме того, публицист напомнил, что публикация в авторитетном медицинском журнале The Lancet результатов III фазы клинических исследований российской вакцины доказала высокую эффективность препарата.

По словам Шутера, соглашения об использовании «Спутник V» за рубежом придали России престиж, который будет использоваться и в политическом плане.

2 февраля журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Из публикации следует, что эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. При этом в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.