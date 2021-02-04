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Мун велел делиться: крупный бизнес РК зовут на помощь мелким компаниям

И будет ли социальная солидарность в Южной Корее действительно добровольной
Фото: REUTERS/Jeon Heon-Kyun
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Мун велел делиться: крупный бизнес РК зовут на помощь мелким компаниям
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2021-02-04 09:00:16
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Южная Корея разрабатывает законопроект, который заложит правовую основу для перераспределения доходов больших корпораций, обогатившихся в период пандемии, в пользу малых компаний, на кризисе потерявших. Такие взносы для бедных, правда, будут добровольными, но крупному бизнесу идея экономической благотворительности с элементами морального принуждения не понравилась. Тем не менее, шансов на то, что затея пройдет, немало: президент Мун Чжэ Ин вступает в последний год своего пятилетнего срока с обещанием скорректировать растущее социальное неравенство, и его затея пользуется поддержкой правящей партии.

В пользу бедных

На общемировом фоне Республика Корея справилась с пандемией довольно достойно, даже невзирая на тот факт, что власти не стали вводить тотальных локдаунов, как в большинстве других государств мира. Но без экономических потерь не обошлось: за прошедший год ВВП страны сократился, по данным Банка Кореи, на 1%, что стало худшим показателем со времен азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов.

Мун велел делиться
Банк Кореи
Фото: Global Look Press/AFLO/Lee Jae-Won
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За прошедшее с начала пандемии время власти Южной Кореи приняли четыре дополнительных программы бюджета, чтобы помочь наиболее пострадавшим категориям как обычных граждан, так и компаний. Однако проблема расслоения между бедными и богатыми, отчетливо обнажившаяся во многих странах мира в 2020-м, осталась актуальной и для Южной Кореи.

Опрос свыше тысячи небольших компаний, проведенный Корейской федерацией малых и средних предприятий в конце прошлого года, показал: с начала эпидемии COVID-19 их среднемесячные продажи упали примерно на четверть, а прибыль сократилась втрое. Между тем, семь южнокорейских корпораций смогли войти в топ-100 мировых компаний, которые процветали во время пандемии, согласно рейтингу Financial Times. По понятным причинам заметно упрочили свои финансовые показатели структуры, связанные с онлайн-продажами. Выросли доходы и у корпораций, занятых поставками медицинского оборудования, вроде дистрибьютора наборов для тестирования вирусов Seegene, или фирм, как Samsung Electronics Co., крупнейшего в мире производителя чипов памяти, чья продукция оказалась крайне востребованной ввиду повсеместного перехода на работу и учебу из дома и повышенного спроса на компьютеры и другие гаджеты.

Мун велел делиться
Штаб-квартира Samsung Electronics в Сеуле

Штаб-квартира Samsung Electronics в Сеуле

Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Сложившаяся ситуация навела на одну интересную мысль южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина, вступающего в последний год своего пятилетнего срока, в течение которого он обещал сделать своим приоритетом проблему неравенства. Он решил, что корпорации, вышедшие из кризиса с прибылью, вполне могли бы пожертвовать часть своего благосостояния на поддержку более мелких фирм, затронутых пандемией всерьез.

Такие взносы «в пользу бедных» объявили, впрочем, добровольными, пообещав в обмен на щедрость некие налоговые льготы. Но при этом идею решили зацементировать законодательно, включив ее в серию проектов «социальной солидарности», которые правящая партия выдвинула для принятия в этом году. Помимо идеи делиться прибылью, там оказался, например, и законопроект, который разрешит правительству компенсировать мелким торговцам, более других пострадавшим от мер социального дистанцирования, потери — даже вопреки тому, что такая мера серьезно увеличит и без того высокий государственный долг Южной Кореи.

Мун велел делиться
заседание Национального собрания в Сеуле
Фото: TASS/EPA/Yonhap

Пока законодатели еще не разработали детально все аспекты своего предложения. Например, какое бремя должно упасть на крупные корпорации и на какие именно. Однако пресса уже отрапортовала, что в целом идея пришлась депутатам по душе. А значит, с учетом принадлежащего пропрезидентской Демократической партии большинства в парламенте, шансы на ее утверждение, весьма высоки.

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Подводные камни

Между тем, аналитики рынка восприняли затею крайне настороженно. В частности, экономист TS Lombard по Китаю и Северной Азии Рори Грин сказал «Известиям», что вмешательство государства в структуру стимулирования компаний негативно скажется на операционной эффективности и их оценке собственных капиталов. Но еще более важным фактором, по его мнению, станет усиление в среде корпоративной элиты восприятия нынешнего правительства как противника крупного бизнеса.

— Чеболи (корейские гигантские семейные фирмы) и так считают Демпартию враждебной по отношению к корпорациям. Рост минимальной зарплаты и налогов при президенте Муне уже подтолкнул чеболи к ускорению переноса своих бизнес-процессов в другие страны, их инвестиции в Южную Азию, особенно во Вьетнам, стремительно растут, — напомнил аналитик, предположив, что вероятная победа на президентских выборах 2022 года кандидата от Демпартии еще больше усилит эту тенденцию.

Мун велел делиться
Южнокорейская вона
Фото: Pixabay

Не по душе эта идея пришлась и членам Федерации корейской промышленности (KOISRA), в число которых входят ведущие конгломераты в Корее, сказал «Известиям» ее главный исполнительный директор Эяль Виктор Маму. Он, однако, выразил сомнение, что инициатива властей возымеет успех, «поскольку это противоречит природе нынешней политики и экономического режима».

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— Если такое произойдет, то это должно быть сделано через множество законодательных актов, которые фактически изменят систему режима в Корее, и это приведет к прекращению новых инвестиций и денежных потоков в страну, — пояснил господин Маму.

Он так же отметил , что корейские конгломераты и так помогают правительству во многих вопросах в дополнение к уплате подоходного налога, в полной мере проявляя корпоративную социальную ответственность. Например, предлагают больше рабочих мест и создают инвестиционные фонды для вложений в местные стартапы и малые и средние предприятия.

— Конечно, за это есть своя цена — большая защита от иностранных конкурентов и более высокие цены на товары и услуги для местных жителей, — заметил глава KOISRA. — Но для этого нет необходимости в законе, поскольку корейские конгломераты уже делают это и будут продолжать делать, чтобы сохранить статус-кво с правительством.

Мун велел делиться
улица Сеула
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Simon Shin
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Рори Грин, между тем, усомнился, что после принятия закона предполагаемые отчисления на практике будут действительно добровольными.

Давление правительства и громкий характер закона фактически сделают взносы обязательными. Фирмы, не распределяющие прибыль, столкнутся с политическим давлением и негативной публичностью. И фактически всем крупным корпорациям придется вносить такие «добровольные» взносы, — сказал он.

Пока политические обстоятельства способствуют принятию закона. В апреле в Сеуле и Пусане, двух крупнейших южнокорейских городах, пройдут выборы мэров. И их итоги во многом окажут влияние и на выборы президента в 2022 году. На этом фоне политикам куда важнее показать заботу об уязвленных кризисом мелких компаниях, нежели принимать в расчет неудовольствие не бедствующего крупного бизнеса.

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