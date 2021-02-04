Эксперты развеяли три популярных среди автомобилистов мифа о бензине

Эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали 3 февраля про наиболее часто встречающиеся мифы, связанные с топливом, и объяснили, почему не стоит верить этим заблуждениям.

Прежде всего отмечается, что октановое число топлива не связано с его качеством. В частности, 92-й бензин может быть высшего качества, однако для двигателя с высокой степенью сжатия он просто не подходит.

Второй миф заключается в том, что бензин с моющими и чистящими присадками вредит автомобилю. Вместе с тем присадки удаляют нагар из камер сгорания и чистят форсунки, и эти добавки, по мнению экспертов, не могут стать причиной потери компрессии.

Третье заблуждение связано с тем, что автопроизводители якобы специально рекомендуют для своих машин бензин с более высоким октановым числом, так как он дороже. Однако, по словам специалистов, Аи-92 постепенно уходит с рынка и в Европе, например, его уже не приобрести. Таким образом, производители настраивают блоки управления двигателей так, чтобы агрегаты могли без проблем перерабатывать любое топливо.

В сентябре 2020 года эксперты Национального агентства финансовых исследований провели опрос и выяснили, что 56% автовладельцев стараются уменьшить траты на топливо.

В августе 2020 года активисты Общероссийского народного фронта выявили случаи недолива бензина более чем на половине проверенных автозаправок Москвы и Подмосковья.