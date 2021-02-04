В Германии рассказали о процедуре регистрации «Спутника V» в ЕС

В немецком Институте Пауля Эрлиха, который отвечает за регистрацию медицинских препаратов и контроль за их качеством в ФРГ, объяснили, как будет проходить процедура регистрации, применения и производства в Евросоюзе российской вакцины «Спутник V». Об установленном порядке в четверг, 4 февраля, рассказала агентству «РИА Новости» представитель учреждения Сезанне Штёкер.

Она напомнила, что одобрение применения вакцины дает Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA).

«Нужно исходить из того, что заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» для европейского экономического пространства будет подана в EMA. Как и в случае с другими вакцинами, речь будет идти о выдаче условного регистрационного удостоверения (conditional marketing authorisation, CMA)», — заявила собеседница агентства.

Перед подачей заявления проходят научные консультации, в которых участвуют не только представители EMA, но и представители национальных регуляторов стран-членов. В ходе таких экспертных обсуждений проводится предварительная оценка имеющихся данных о препарате в рамках процедуры «постепенной экспертизы» (анализ данных о препарате по мере их поступления от производителя). Как правило, идет анализ данных по качеству препарата, доклиническим исследования и клинической фазе испытаний.

«Если данных достаточно, чтобы имелся шанс для позитивной оценки соотношения пользы и риска, EMA сообщает заявителю, что заявка может быть подана», — отметила Штёкер.

В свою очередь Институт Пауля Эрлиха «при необходимости» может предоставлять и свою экспертизу, в том числе в рамках этапа научных консультаций на европейском уровне.

«Таким образом оказывается поддержка потенциальному заявителю в том, чтобы собрать необходимые данные и доказательства для регистрации и выполнить условия для подачи заявки в ЕС. Это особенно важно для заявителей, у которых нет или мало опыта работы с европейской системой регистрации, например если они в основном работают вне стран ЕС. Именно о таком случае идет речь в отношении вакцины «Спутник V», — указала представитель института.

Докладчиков в EMA в процессе регистрации вакцины назначают внутри самого агентства. Информация о том, какая именно структура будет представлять доклад, станет известна уже после регистрации, а представители всех ведомств здравоохранения ЕС могут ознакомиться с представленными заявителем данными и задавать вопросы докладчику. Результаты каждого этапа регистрации вакцины публикуется EMA.

«Решение о том, будет или нет Еврокомиссия рекомендовать регистрацию, принимает комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (комитет в рамках EMA)», — добавила Штёкер.

Накануне, 2 февраля, журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Из публикации следует, что эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. При этом в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

В конце января руководитель Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) Клаус Цихутек рассказал, что в Германии допускают возможность производства российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что российским коллегам оказывают поддержку на пути возможного допуска «Спутника V» в Евросоюз.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.