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В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар в магазине

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Спасатели ликвидировали пожар в магазине в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе областного главка МЧС России.

«В 06.18 ликвидация открытого горения, проливка конструкций на пожаре в Ростовской области», — отметили в МЧС.

О пострадавших не сообщается.

О пожаре в Ростове-на-Дону стало известно ранее в четверг. Возгорание произошло в магазине «Кооператор Дона», который находится на первом этаже жилого дома по адресу Ворошиловский проспект, 91/1. Огонь охватил 600 кв. м., был объявлен ранг пожара № 2.

Спасатели эвакуировали 219 жильцов, в ликвидации возгорания были задействованы 22 единицы техники и 70 человек.

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