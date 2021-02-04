СЕ наймет специалистов для развития уголовного правосудия на Украине

Совет Европы намерен нанять специалистов, которые помогут привести систему уголовного правосудия на Украине в соответствие с европейскими стандартами. Об этом 4 февраля сообщил RT со ссылкой на соответствующий тендер.

«В рамках проекта будет задействована помощь масштабной сети консультантов со знаниями в области международных и европейских стандартов и различных европейских систем (консультанты по международным вопросам) и консультантов с опытом/знаниями о внутригосударственной системе (консультанты по внутренним вопросам)», — говорится в документе.

К работе предполагается привлечь до 65 специалистов. В их задачи войдут повышение эффективности работы украинской прокуратуры, подготовка юристов, вычитка правовых документов и проведение социологических исследований. На это будет выделено до €130 тыс.

Отмечается, что на Украине есть ряд нерешенных проблем: расследование случаев смерти, продолжительность уголовного судопроизводства, а также те, что связаны с независимостью органов прокуратуры.

Ранее, 26 августа 2020 года, стало известно, что в Совете Европы решили заняться образованием прокуроров на Украине в рамках проекта «Соблюдение прав человека в системе уголовной юстиции Украины».

Планируется, что в ходе конкурса выберут не менее 40 специалистов, которые будут организовывать различные тренинги и образовательные мероприятия. Среди них курсы стратегического планирования, управления проектами и изучения уголовно-процессуального законодательства.