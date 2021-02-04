Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 4 февраля
Общество
Личности погибших в Красноярске пожарных установят с помощью геномной экспертизы
Мир
СЕ наймет специалистов для развития уголовного правосудия на Украине
Общество
Синоптик предупредила об аномальных холодах в европейской части России
Мир
Суга пообещал приблизиться к решению вопроса о Курилах «хотя бы на полшага»
Мир
Немецкая Die Welt рассказала об удивлении Запада из-за вакцины «Спутник V»
Происшествия
Второе в 2021 году землетрясение произошло около самой глубокой точки Байкала
Общество
Средняя температура в России в 2020 году была выше нормы на 3 градуса
Интернет
Эксперты рассказали о новом способе мошенничества с помощью Telegram

СЕ наймет специалистов для развития уголовного правосудия на Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Европы намерен нанять специалистов, которые помогут привести систему уголовного правосудия на Украине в соответствие с европейскими стандартами. Об этом 4 февраля сообщил RT со ссылкой на соответствующий тендер.

«Я бы назвал это тестом на здоровое самоочищение Совета Европы»
Постпред России при СЕ Иван Солтановский — о политизации темы прав человека в эпоху COVID-19, грузинском председательстве и поправках в Конституцию РФ

«В рамках проекта будет задействована помощь масштабной сети консультантов со знаниями в области международных и европейских стандартов и различных европейских систем (консультанты по международным вопросам) и консультантов с опытом/знаниями о внутригосударственной системе (консультанты по внутренним вопросам)», — говорится в документе.

К работе предполагается привлечь до 65 специалистов. В их задачи войдут повышение эффективности работы украинской прокуратуры, подготовка юристов, вычитка правовых документов и проведение социологических исследований. На это будет выделено до €130 тыс.

Отмечается, что на Украине есть ряд нерешенных проблем: расследование случаев смерти, продолжительность уголовного судопроизводства, а также те, что связаны с независимостью органов прокуратуры.

Ранее, 26 августа 2020 года, стало известно, что в Совете Европы решили заняться образованием прокуроров на Украине в рамках проекта «Соблюдение прав человека в системе уголовной юстиции Украины».

Планируется, что в ходе конкурса выберут не менее 40 специалистов, которые будут организовывать различные тренинги и образовательные мероприятия. Среди них курсы стратегического планирования, управления проектами и изучения уголовно-процессуального законодательства.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021