Личности погибших в Красноярске пожарных установят с помощью геномной экспертизы

Следователи с помощью геномной экспертизы установят личности трех сотрудников МЧС, которые погибли при пожаре на складе автозапчастей в Красноярске. Об этом сообщили в четверг, 4 февраля, в СУ Следственного комитета (СК) региона.

«Для установления личности погибших сотрудников будет назначена геномная экспертиза», — заявили в СК.

По данным следствия, в настоящее время проводится осмотр места происшествия.

Кроме того, были назначены четыре судебно-медицинские экспертизы тел погибших, а также на текущий момент допрошены 10 свидетелей, отмечает «РИА Новости».

О пожаре в Красноярске стало известно 3 февраля. Возгорание произошло в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина 60/1. Огонь охватил до 3,5 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности. В ходе тушения возгорания обрушилась кровля строения.

Позже появились сообщения об обнаружении тела рабочего и о пропаже троих пожарных, которые не выходили на связь более часа. Впоследствии тела спасателей были обнаружены.

Глава МЧС Евгений Зинчев поручил создать специальную комиссию для расследования причин пожара на складе автозапчастей в Красноярске, пишет «Газета.ру».