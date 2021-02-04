В московском метро приостановлено движение от «Планерной» до «Октябрьского Поля»
Движение поездов Московского метрополитена на Таганско-Краснопресненской линии от станции «Планерная» до станции «Октябрьское Поле» приостановлено из-за проверки инфраструктуры. Об этом сообщается 4 февраля в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что движение планируется восстановить к 7:00.
«Делаем всё возможное для скорейшего восстановления движения на участке «Планерная» – «Октябрьское Поле», — говорится в сообщении.
При этом движение между станциями «Котельники» и «Октябрьское Поле» осуществляется в штатном режиме.
Вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии запущены компенсационные автобусы с остановками у станций метро «Планерная», «Сходненская», «Тушинская», «Спартак» и «Щукинская».
«Пользуйтесь ими и МЦД-2», — добавили в ведомстве.
Накануне в московском метро для проверки инфраструктуры временно перекрывался участок Таганско-Краснопресненской линии от станции «Рязанский проспект» до станции «Выхино».