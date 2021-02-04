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В московском метро приостановлено движение от «Планерной» до «Октябрьского Поля»

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Движение поездов Московского метрополитена на Таганско-Краснопресненской линии от станции «Планерная» до станции «Октябрьское Поле» приостановлено из-за проверки инфраструктуры. Об этом сообщается 4 февраля в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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Отмечается, что движение планируется восстановить к 7:00.

«Делаем всё возможное для скорейшего восстановления движения на участке «Планерная» – «Октябрьское Поле», — говорится в сообщении.

При этом движение между станциями «Котельники» и «Октябрьское Поле» осуществляется в штатном режиме.

Вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии запущены компенсационные автобусы с остановками у станций метро «Планерная», «Сходненская», «Тушинская», «Спартак» и «Щукинская».

«Пользуйтесь ими и МЦД-2», — добавили в ведомстве.

Накануне в московском метро для проверки инфраструктуры временно перекрывался участок Таганско-Краснопресненской линии от станции «Рязанский проспект» до станции «Выхино».

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