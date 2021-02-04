Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 4 февраля

В Москве в четверг, 4 февраля, ожидаются облачная погода с небольшим снегом и гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, температура днем в столице составит от -3 до -1 градуса, вечером похолодает до -14 градусов.

В Московской области днем столбики термометров будут колебаться от -5 до 0, а ночью могут достигнуть отметки -17 градусов.

Ветер западный, северо-западный со скоростью 10 м/с, атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба. Желтый уровень опасности из-за гололедицы в регионе продлится до 00:00 мск субботы, 6 февраля.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в предстоящие выходные москвичей ждет морозная погода без осадков из-за холодного арктического антициклона.