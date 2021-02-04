В Ростове-на-Дону загорелся магазин на площади 600 кв. м

Пожар произошел в магазине «Кооператор Дона» в Ростове-на-Дону. Возгоранию присвоен второй ранг сложности, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Отмечается, что информация о происшествии поступила в ведомство в 03:30.

«В 04:24 объявлен ранг пожара № 2. По оперативной информации, площадь пожара составляет 400 кв. м», — сказано в тексте.

Впоследствии площадь возгорания увеличилась до 600 кв. м.

Спасатели эвакуировали 219 жильцов многоквартирного дома по адресу Ворошиловский проспект, 91/1, на первом этаже которого расположен магазин. Пострадавших в результате происшествия нет.

В ликвидации возгорания задействованы 22 единицы техники и 70 человек.

В 05:58 пожар был локализован.

3 февраля в Красноярске вспыхнул пожар в здании склада «Автотрейд». Огонь охватил до 3,5 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности. В ходе тушения возгорания обрушилась кровля строения.

Позже появились сообщения об обнаружении тела рабочего. На следующий день были найдены тела еще трех пропавших пожарных.