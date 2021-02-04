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В Мьянме частично заблокирован доступ к Facebook

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Представитель компании Facebook Энди Стоун сообщил, что некоторые пользователи столкнулись с блокировкой ее услуг на территории Мьянмы, где произошел военный переворот, сообщает 4 февраля AFP.

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«Нам известно, что в настоящее время для некоторых людей недоступен доступ к Facebook», — заявила он.

Кроме того, в компании призвали власти Мьянмы восстановить связь, чтобы люди в стране могли общаться со своими семьями и друзьями, а также иметь доступ к важной информации.

Как пишет Reuters, накануне министерство связи и информации страны опубликовало заявление, в котором говорится, что Facebook будет заблокирован до 7 февраля в целях «стабильности».

Как уточняет Bloomberg, военное правительство Мьянмы приказало интернет-провайдерам временно заблокировать доступ к Facebook на фоне растущих протестов через несколько дней после произошедшего в стране госпереворота.

Кроме того отмечается, что с блокировкой кроме Facebook, также столкнулись его подведомственные сервисы Instagram и WhatsApp.

1 февраля военные в Мьянме задержали президента Вин Мьина и госсоветника страны Аун Сан Су Чжи. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими.

В итоге военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства. По данным агентства «Киодо», задержаны несколько сотен человек.

В ответ спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс призвал международное сообщество ввести в отношении страны санкции и эмбарго на поставки вооружений.

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