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Хабаровский суд приговорил телефонного террориста к четырем годам колонии

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Суд города Хабаровска приговорил местного жителя к четырем годам колонии за ложную информацию о взрывном устройстве в самолете, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры в четверг, 4 февраля.

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Установлено, что 35-летний мужчина в сентябре прошлого года позвонил на номер дежурно-диспетчерской службы и сообщил о том, что в хвостовой части одного из самолетов, находящихся на стоянке воздушных судов в хабаровском аэропорту, якобы заложено 2 кг тротила.

После этого были оповещены все спасательные службы, на место прибыли скорая помощь и сотрудники МЧС. После осмотра самолетов и территории взрывное устройство не обнаружили.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве объекта социальной инфраструктуры, совершенное из хулиганских побуждений»).

«Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Кроме того, суд взыскал с осужденного ущерб, причиненный ложным вызовом о готовящемся взрыве.

Ранее, 15 января, в МЧС России рассказали, что стоимость одного ложного сообщения о возгорании составляет 3–7 тыс. рублей. В основном число таких вызовов увеличивается весной и осенью.

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