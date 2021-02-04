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В Огайо экс-полицейскому предъявили обвинение в убийстве афроамериканца

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Генеральный прокурор штата Огайо Дэйв Йост объявил, что бывший полицейский Адам Кой официально обвинен в убийстве безоружного афроамериканца в городе Колумбус. Об этом 3 февраля сообщает телеканал ABC News.

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«Я считаю, что доказательства подтверждают обвинительный акт», — сказал генпрокурор на пресс-конференции.

47-летний Андре Хилл был застрелен офицером в декабре 2020 года. Правоохранитель прибыл к жилому дому по вызову гражданина, который пожаловался на звуки от работы двигателя автомобиля. Около гаража полицейский увидел темнокожего мужчину и спустя несколько секунд выстрелил в него. От полученного ранения тот скончался. Позже выяснилось, что погибший гостил в соседнем доме и не совершал преступления.

Адам Кой был отстранен от службы, когда выяснилось, что он включил свой нагрудный видеорегистратор только после смертельного ранения темнокожего мужчины. Позже его уволили.

Спустя месяц глава полиции Колумбуса Томас Кинлан ушел в отставку, назвав убийство Хилла бессмысленной жестокостью, которую можно было предотвратить.

В конце мая 2020 года в США начались массовые акции против расизма и полицейского произвола на фоне гибели темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания. Вскоре митинги переросли в столкновения с полицией и беспорядки.

Несмотря на это, в стране произошел еще ряд похожих инцидентов. Так, в августе сотрудники полиции застрелили темнокожего мужчину при задержании в штате Луизиана, а в сентябре афроамериканца застрелили офицеры в Вашингтоне.

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