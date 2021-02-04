В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей

Отрытое горение на складе автозапчастей в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека, ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В 06:02 (02:02 мск) была ликвидация открытого горения», — отметили в ведомстве в четверг, 4 февраля.

О пожаре в Красноярске стало известно 3 февраля. Возгорание произошло в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина 60/1. Огонь охватил до 3,5 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности. В ходе тушения возгорания обрушилась кровля строения.

Позже появились сообщения об обнаружении тела рабочего и о пропаже троих пожарных, которые не выходили на связь более часа. Впоследствии тела спасателей были обнаружены.