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Экс-губернатора мексиканского штата задержали по обвинению в пытках

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Бывший губернатор штата Пуэбла Марио Марина Торрес, которого обвиняют в организации пыток журналистки Лидии Качо, был задержан.

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Экс-губернатор скрывался от прокуратуры Интерпола около года.

«Правительство Пуэблы выражает признательность генеральной прокуратуре за ее разведывательную работу, которая позволила задержать Марио Марина Торреса, и надеется на неукоснительное соблюдение правосудия», — написал нынешний глава штата Мигель Барбоса в Twitter в среду, 3 февраля.

Суд выдал ордер на арест Торреса в апреле 2019 года, через месяц к поискам подключился Интерпол. Его обвиняют в организации пыток журналистки Лидии Качо в 2005 году. Также по этому делу проходят бывший шеф полиции Пуэблы Уго Адольфо Карам и предприниматель Камель Насиф.

Журналистка была арестована по обвинениям в клевете, после чего подверглась пыткам из-за разоблачения преступной сети с участием губернаторов и сенаторов, в которой шла торговля и сексуальная эксплуатация детей в возрасте 4–13 лет, пишет «РИА Новости».

3 февраля сообщалось, что бывшего кандидата на последних президентских выборах Франции Франсуа Асселино задержали по обвинению в домогательствах и моральном насилии.

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