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На Чукотке появится дивизия береговой обороны

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Минобороны РФ приступило к формированию дивизии береговой обороны на Чукотке. Об этом «Известиям» сообщили источники в ведомстве.

Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
Соединение обеспечит безопасное судоходство по Севморпути

Формирование дивизии началось в конце 2020 года — тогда был создан первый полк береговой охраны. Зона действия новой части будет простираться вдоль Северного морского пути вплоть до острова Врангеля. Соединение станет патрулировать побережье и получит в свое распоряжение специальную технику — снегоходы, модульные системы жизнеобеспечения, полевые столовые-вездеходы.

«Дивизия сможет прикрывать расположенные в регионе объекты ПВО. Но главное — это обеспечение судоходства по Севморпути. На учениях «Восток-2018» отрабатывался переход некоторых кораблей Северного флота в Тихий океан по данному маршруту. Это большая стратегическая задача для отечественного флота, который распределен по четырем группировкам. На Чукотке важно иметь соединение, которое способно обеспечить и оборону, и прикрытие этого направления. Конечно, во взаимодействии с ВКС», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

На Чукотке в последние десятилетия серьезных сухопутных сил не было. С 1980-х годов до середины 1990-х там несла службу 99-я мотострелковая дивизия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия

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