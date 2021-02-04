Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Власти прорабатывают идею о платном проезде по дорогам Москвы
Экономика
Банки не ожидают снижения спроса на ипотеку
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске
Армия
Танк «Армата» получил разрешение на экспорт
Мир
Небензя предостерег ОЗХО от давления на Сирию по вопросу химоружия
Общество
Более 40% россиян сочли блокировку аккаунтов Трампа цензурой
Мир
В конгресс США внесли проект о санкциях против России из-за Навального
Мир
В Чехии сравнили санкции Зеленского против телеканалов с ножом мясника
Общество
ВОЗ призвала россиян не расслабляться на фоне спада случаев COVID-19

Ученые назвали преимущество чтения на свежем воздухе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Колледжа оптометрии госуниверситета Нью-Йорка доказали, чтение под разным освещением влияет на восприятие читаемого текста, следует из исследования, опубликованного в журнале Cell Reports 2 февраля.

Ученые измерили реакцию зрительных нейронов людей и кошек на светлые и темные квадраты в помещении и на свежем воздухе. На участников эксперимента надели специальные мониторы, чтобы отслеживать ритмы волн мозговой активности.

Выяснилось, что естественное освещение стимулирует зрительную кору головного мозга. Контрастность текста повышается на открытом воздухе, благодаря яркому дневному свету текст лучше воспринимается, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что россияне чаще всего дочитывают до конца детективы и любовные романы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021