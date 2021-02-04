Ученые назвали преимущество чтения на свежем воздухе

Ученые из Колледжа оптометрии госуниверситета Нью-Йорка доказали, чтение под разным освещением влияет на восприятие читаемого текста, следует из исследования, опубликованного в журнале Cell Reports 2 февраля.

Ученые измерили реакцию зрительных нейронов людей и кошек на светлые и темные квадраты в помещении и на свежем воздухе. На участников эксперимента надели специальные мониторы, чтобы отслеживать ритмы волн мозговой активности.

Выяснилось, что естественное освещение стимулирует зрительную кору головного мозга. Контрастность текста повышается на открытом воздухе, благодаря яркому дневному свету текст лучше воспринимается, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что россияне чаще всего дочитывают до конца детективы и любовные романы.