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Банки не ожидают снижения спроса на ипотеку

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Спрос на жилищные ссуды в 2021 году продолжит расти, несмотря на завершение реализации программы льготной ипотеки, уверены опрошенные «Известиями» аналитики крупнейших кредитных и финансовых институтов.

Господдержка позитивно повлияла на ипотечный спрос, но с учетом невысоких ставок резкого снижения интереса к этому продукту после завершения льготной программы не ожидается, считает и управляющий директор розничных кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Спиваков. Высокий спрос на покупку жилья и, как следствие, оформление ипотеки сохранится как минимум в течение одного года, подчеркнул и зампредседателя правления Абсолют Банка Антон Павлов.

— Завершение льготной программы будет заметным, но не критичным, так как 60% выданных кредитов приходится на вторичное жилье. Ипотечный портфель банков продолжит расти, но более медленными темпами, на уровне порядка 15%, — полагает директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов.

Тогда как, по мнению руководителя направления ипотеки УБРиР Елены Ботош, перспектив того, что рекордный рост ипотечного кредитования продолжится, пока не наблюдается. Она подчеркнула: подорожание жилья, реализация отложенного спроса и снижение количества ликвидных объектов могут немного охладить рынок. Касаясь размера ипотечных ставок в 2021-м, эксперт отметила: предпосылок к их росту в ближайшие полгода нет, напротив, возможно их небольшое снижение из-за высокой конкуренции среди банков за клиента.

Вместе с тем опрошенные «Известиями» эксперты обращают внимание на главную проблему на рынке жилья, которая нескоро решится: высокие цены на недвижимость.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Квадратные меры: каким будет спрос на ипотеку после отмены госпрограммы

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