Никита Ефремов сыграет в фильме об истории игры «Тетрис»

Российский актер Никита Ефремов присутствует на съемках фильма «Тетрис», следует из данных в его Instagram-аккаунте.

Ефремов-младший размещал сторис и фотографии из Шотландии, где снимается картина. В частности, запечатлен момент, когда ему делают прическу и грим, также есть фото на фоне одного из соборов Глазго. При этом подтверждать свое участие в картине актер отказался.

Фильм «Тетрис» режиссера Джона Бейрда расскажет о разработке и выпуске одноименной игры-головоломки. Продюсером картины выступил Мэттью Вон.

Главную роль в картине исполнит валлийский актер Тэрон Эджертон, также в фильме снимается российская актриса Софья Лебедева. Дата выхода картины пока неизвестна, пишет «Федеральное агентство новостей».

Игра «Тетрис» была создана Алексеем Пажитновым в СССР в 1984 году и несколько лет спустя обрела огромную популярность в мире. При этом сам Пажитнов вплоть до 1996 года не получал за это почти никакого вознаграждения.