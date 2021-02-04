Суд арестовал главреда «Медиазоны» Смирнова на 25 суток

Тверской суд Москвы в среду, 3 февраля, арестовал на 25 суток главного редактора портала «Медиазона» Сергея Смирнова, передает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что его признали виновным по статье 20.2 КоАП («Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

О том, что Смирнов был задержан в подъезде своего, когда выходил на прогулку, стало известно 30 января. Позже в этот же день журналиста отпустили из полиции под обязательство о явке в суд.

23 и 31 января в ряде российских городов прошли незаконные акции. При этом МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них.

21 января Генпрокуратура РФ призвала ограничить доступ к сайтам с призывами к незаконным акциям. Также Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах.