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Суд арестовал главреда «Медиазоны» Смирнова на 25 суток

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Тверской суд Москвы в среду, 3 февраля, арестовал на 25 суток главного редактора портала «Медиазона» Сергея Смирнова, передает телеканал РЕН ТВ.

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Отмечается, что его признали виновным по статье 20.2 КоАП («Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

О том, что Смирнов был задержан в подъезде своего, когда выходил на прогулку, стало известно 30 января. Позже в этот же день журналиста отпустили из полиции под обязательство о явке в суд.

23 и 31 января в ряде российских городов прошли незаконные акции. При этом МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них.

21 января Генпрокуратура РФ призвала ограничить доступ к сайтам с призывами к незаконным акциям. Также Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах.

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