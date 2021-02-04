Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске

В аэропорту Южно-Сахалинска самолет совершил экстренную посадку из-за задымления в кабине пилотов, сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 4 февраля.

Борт авиакомпании «Аврора» выполнял рейс Хабаровск — Южно-Сахалинск. Во время полета в кабине пилотов возникло серьезное задымление, в связи с чем было принято решение совершить экстренную посадку.

В результате Airbus A-319 успешно сел, пострадавших в результате инцидента нет. Задымление ликвидировали, пожара в кабине не произошло.

Отмечается, что на борту самолета находятся 90 пассажиров и семь членов экипажа.

30 января самолет, вылетевший из Сеула в Варшаву, экстренно сел в Екатеринбурге из-за недомогания одного из пассажиров. После посадки пассажиру была оказана медицинская помощь, а затем он был госпитализирован в одну из местных больниц.