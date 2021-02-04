В Огайо предложили сделать день рождения Трампа выходным в штате

Законодатели-республиканцы из штата Огайо Джон Кросс и Реджи Штольцфус предложили объявить день рождения бывшего президента США Дональда Трампа — 14 июня — ежегодным государственным праздником. Об этом 3 февраля сообщает CNN.

В разосланном меморандуме члены палаты представителей подчеркнули, что Трамп привел страну «к беспрецедентному процветанию». Кроме того, они указали на рекордное количество (более 3,15 млн) голосов избирателей в Огайо, полученных бывшим главой государства на минувших президентских выборах.

«Палата представителей Огайо считает необходимым выделить день, чтобы чествовать одного из величайших президентов в истории Америки», — говорится в письме.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Трамп победил в штате Огайо и заработал 18 голосов выборщиков. При этом он не набрал 270 голосов, необходимых для сохранения президентского поста.

Бывший глава Белого дома неоднократно заявлял, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов, а также пытался оспорить результаты голосования в суде.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация состоялась 20 января.