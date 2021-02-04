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Мединский развенчал миф о росте полководца Александра Суворова

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Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что рост российского генералиссимуса Александра Суворова составлял 177 см.

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В исторической традиции укрепился миф о том, что знаменитый российский полководец Александр Васильевич Суворов (1730-1800) был маленького роста и слабого телосложения. В разных источниках указывалось, что его рост составлял 160–165 см, максимум — 170 см.

По словам Мединского, по статистике средний рост солдата того времени составлял 160-165 см, таким образом военачальник был в среднем на голову выше своих подчиненных.

«По самым последним исследованиям, в том числе учитывающим размер и вес трости Суворова, рост генералиссимуса составлял 177 сантиметров, что очень много для того времени. Также Суворов не был слабого телосложения, это тоже миф, он просто был стройный и сухощавый», — цитирует Мединского «РИА Новости» в четверг, 4 февраля.

Трость, с которой хромавший Суворов ходил в селе Кончанском во время своей опалы, имеет 89 см в длину и весит 589 г. В настоящее время она представлена в экспозиции Музея военной формы в Москве.

В октябре бюст Александру Суворову открыли в Москве на территории храма святителя Николая в Покровском.

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