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Четыре человека погибли при пожаре в больнице в Запорожье

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В одном из корпусов областной инфекционной больницы в Запорожье произошел пожар, сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС в четверг, 4 февраля.

Огонь вспыхнул на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса, расположенного на Гвардейском бульваре накануне в 23:25 (00:25 мск). В результате пожара погибли четыре человека, еще двое пострадали, семь человек были эвакуированы.

«4 февраля в 00:19 (01:19 мск) пожар ликвидирован на площади 50 м. кв. К тушению привлекалось 58 человек и 15 единиц техники», — сказано в сообщении.

О причинах пожара не сообщается.

Ранее, 29 января, сообщалось, что в Бухаресте в одном из корпусов госпиталя, где оказывают помощь больным коронавирусом, произошел пожар. Погибли четыре человека.

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