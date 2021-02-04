Четыре человека погибли при пожаре в больнице в Запорожье

В одном из корпусов областной инфекционной больницы в Запорожье произошел пожар, сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС в четверг, 4 февраля.

Огонь вспыхнул на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса, расположенного на Гвардейском бульваре накануне в 23:25 (00:25 мск). В результате пожара погибли четыре человека, еще двое пострадали, семь человек были эвакуированы.

«4 февраля в 00:19 (01:19 мск) пожар ликвидирован на площади 50 м. кв. К тушению привлекалось 58 человек и 15 единиц техники», — сказано в сообщении.

О причинах пожара не сообщается.

Ранее, 29 января, сообщалось, что в Бухаресте в одном из корпусов госпиталя, где оказывают помощь больным коронавирусом, произошел пожар. Погибли четыре человека.