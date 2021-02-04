Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Чехии сравнили санкции Зеленского против телеканалов с ножом мясника
Мир
В конгресс США внесли проект о санкциях против России из-за Навального
Общество
ВОЗ призвала россиян не расслабляться на фоне спада случаев COVID-19
Мир
Еврокомиссия представила план по борьбе с раком
Мир
Посол РФ в Берлине выразил уверенность в самостоятельности энергетической политики ЕС
Мир
Зеленский объяснил послам стран G7 и ЕС причины блокировки ряда телеканалов
Мир
Глава МИД Украины объяснил отсутствие страны в НАТО
Мир
В Сирии открыли памятник летчику Роману Филипову
Мир
ПВО Сирии отражают израильскую атаку на юге страны

Обнаружены тела погибших при пожаре в Красноярске трех пожарных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели обнаружили тела трех пожарных, которые погибли при пожаре в здании одного из складов Красноярска, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Найдены тела пожарных, погибших при исполнении служебного долга», — рассказали в ведомстве.

Накануне мэр города Сергей Еремин подтвердил информацию о гибели трех пожарных и рабочего при пожаре.

О пожаре в Красноярске стало известно 3 февраля. Возгорание произошло в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина 60/1. Огонь охватил до 3,5 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности.

В ходе тушения пожара кровля строения обрушилась. Позже появились сообщения об обнаружении тела рабочего и о пропаже троих пожарных, которые не выходили на связь более часа. Сообщалось, что огнеборцы могли погибнуть, так как их кислородные баллоны рассчитаны на 40 минут.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Кроме того, прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту пожара.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021