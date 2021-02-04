Обнаружены тела погибших при пожаре в Красноярске трех пожарных

Спасатели обнаружили тела трех пожарных, которые погибли при пожаре в здании одного из складов Красноярска, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Найдены тела пожарных, погибших при исполнении служебного долга», — рассказали в ведомстве.

Накануне мэр города Сергей Еремин подтвердил информацию о гибели трех пожарных и рабочего при пожаре.

О пожаре в Красноярске стало известно 3 февраля. Возгорание произошло в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина 60/1. Огонь охватил до 3,5 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности.

В ходе тушения пожара кровля строения обрушилась. Позже появились сообщения об обнаружении тела рабочего и о пропаже троих пожарных, которые не выходили на связь более часа. Сообщалось, что огнеборцы могли погибнуть, так как их кислородные баллоны рассчитаны на 40 минут.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Кроме того, прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту пожара.