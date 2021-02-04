На МКАД произошло ДТП с участием грузовиков
На внешней стороне МКАД произошла авария с участием грузовых автомобилей, сообщает Департамент транспорта Москвы в четверг, 4 февраля.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадал человек.
«На внешней стороне 38 км МКАД (в районе улицы Павла Фитина) произошло ДТП с участием грузовых автомобилей», — сообщается в официальном Telegram-канале департамента.
Отмечается, что движение транспорта осуществляется по правой полосе. Причина аварии не уточняется.
23 января грузовой автомобиль КамАЗ въехал в пешеходный переход на МКАД.