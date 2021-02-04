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Небензя предостерег ОЗХО от давления на Сирию по вопросу химоружия

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Попытки оказать давление на Сирию на предстоящей конференции стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) могут уничтожить мотивацию Дамаска сотрудничать с этой международной структурой. Об этом 3 февраля заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

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Выступая на заседании Совбеза ООН, Небензя напомнил, что Исполнительный совет ОЗХО потребовал от Дамаска заявить в секретариат организации о заводах, где разрабатывалось химоружие, якобы использованное 24, 25 и 30 марта 2017 года в населенном пункте Аль-Латамна. Также Небензя указал на то, что Дамаск добросовестно выполняет все свои обязательства в диалоге с ОЗХО и ООН по химическому оружию, несмотря на давление и многочисленные обвинения в его адрес.

«Линия, нацеленная на «додавливание» Сирии, может вообще уничтожить у нее всякую мотивацию сотрудничать с ОЗХО. Эта страна живет под дамокловым мечом обвинений в нарушении ОЗХО, на этот раз — в виде «незакрытых вопросов» по первоначальному объявлению. Наши западные коллеги пытаются воплотить его в виде карательного решения Конференции государств — участников (КГУ) ОЗХО о поражении Сирии в правах», — передает его слова ТАСС.

Небензя выразил надежду на то, что участники ОЗХО «критически подойдут к происходящему» и не будут участвовать в «постановке с антисирийским проектом решения» в ходе конференции. Он подчеркнул, что такое решение может подорвать авторитет ОЗХО и Совбеза ООН.

Ранее, 8 апреля 2020 года, ОЗХО опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следственной группы, авиаудары в провинции Хама, в которой находится Эль-Латамна, с использованием снарядов с химоружием произвели сирийские ВВС. На следующий день МИД Сирии назвал доклад ОЗХО сфабрикованным с целью искажения фактов и обвинения сирийских властей.

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