Косторная отказалась от участия в командном турнире

Российская фигуристка Алена Косторная не примет участие в командном турнире «Кубок Первого канала», сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России в среду, 3 февраля.

«По решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни фигуристка не сможет выступить на этом турнире», — сказано в сообщении.

Соревнования пройдут спортивной арене «Мегаспорт» в Москве 5-7 февраля, уточняет «Спорт-Экспресс».

Алена Косторная является чемпионкой Европы-2020.

Ранее, 26 января, Косторная назвала причину, по которой ушла из группы Этери Тутберидзе. По словам спортсменки, это произошло после того, как выбранную ею композицию отдали другой фигуристке.