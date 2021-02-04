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Более 40% россиян сочли блокировку аккаунтов Трампа цензурой

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Примерно 41% россиян считает блокировку частными интернет-компаниями аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в социальных сетях проявлением цензуры, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные 3 февраля.

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При этом для 19% участников исследования не связывают решение платформ с цензурированием, еще 39% респондентов затруднились с ответом.

Вместе с этим, 58% опрошенных убеждены, что ситуация с блокировкой аккаунтов глав государств сама по себе недопустима и ненормальна. Для 16% такая практика кажется допустимой.

Исследование также показало, что 29% респондентов знают о штурме Капитолия сторонниками Трампа 6 января, 35% что-то слышали об этом, столько же участников опроса впервые слышат об этом.

Кроме того, 39% опрошенных считают, что экс-президент несет ответственность за действия своих сторонников, 14% убеждены в обратном, еще 12% затруднились ответить на вопрос.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

Позже, 9 января, Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Вдобавок к этому руководство соцсети пообещало деактивировать любую страницу, которой будет пользоваться республиканец.

Также его аккаунты заблокировали соцсети Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

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