В 2020 году россияне потратили на ремонт в среднем по 265 тыс. рублей

Карантин и дистанционную работу из-за пандемии коронавируса в прошлом году каждая двенадцатая российская семья (8%) использовала для того, чтобы сделать ремонт. Такие данные в ходе опроса получила компания «Сбербанк Страхование». Самыми хозяйственными в 2020-м оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга, где ремонт сделали 11% семей.

В среднем россияне потратили на ремонтные работы по 265 тыс. рублей. Больше всех — 364 тыс. рублей — выложили жители Тюмени. За ними следуют петербуржцы (327 тыс. рублей), краснодарцы (318 тыс. рублей), воронежцы (295 тыс. рублей), москвичи (292 тыс. рублей) и казанцы (287 тыс. рублей).

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов предположил, что география самых «расточительных» ремонтников связана с качеством жилья, в том числе коммуникаций, и ценами на стройматериалы. В столице из-за более совершенной логистики они могут стоить меньше.

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Вирусный ремонт: 8% россиян на удаленке капитально обновили жилье