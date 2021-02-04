В Чехии сравнили санкции Зеленского против телеканалов с ножом мясника

Глава Ассоциации независимых СММ Чехии, публицист Станислав Новотный сравнил решение о блокировке ряда телеканалов на Украине, принятое президентом страны Владимиром Зеленским, с «ножом мясника, убивающего свободу слова».

«Ту самую свободу слова, на которой зиждутся демократия и успешное функционирование государства. Ту свободу слова, верность которой подтвердили в свое время все подписанты Всеобщей декларации прав человека», — цитирует его «РИА Новости» в четверг, 4 февраля.

При этом Новотный подчеркнул, что неоправданное экономическое и юридическое подавление частных телекомпаний, которые «находятся в оппозиции к правящей власти», демонстрируют «далеко не демократические» намерения правительства страны.

По словам публициста, действия в отношении СМИ и отдельных журналистов должны проходить в соответствии с соответствующими доказательствами в компетентных учреждениях.

Также Новотный предположил, что Зеленский черпает вдохновение у президента США Джо Байдена при принятии решений.

«Черпает ли президент Владимир Зеленский вдохновение у нового президента США Джо Байдена, который внес столь значительный личный вклад в развитие государства Украина? Изучал ли он также практику сторонников Байдена, которые через социальные сети разрушают свободу слова во всем мире? А когда граждане Украины выйдут с протестами на улицы, Зеленский введет военное положение и полностью лишит их свободы выступлений?», — подчеркнул он.

2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение украинский лидер объяснил тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. Однако минкульт Украины уже направил администрации видеохостинга запрос на блокировку аккаунтов данных телеканалов.

Действия Киева одобрило посольство США на Украине. В ЕС обещали оценить последствия санкций позднее. Сами телеканалы расценили указ президента как «политическую расправу над неугодными СМИ».