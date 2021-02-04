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С 4 февраля пассажиры наземного транспорта Москвы смогут заходить в первую дверь

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Передние двери в наземном общественном транспорте Москвы с 4 февраля будут вновь открыты для пассажиров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 3 февраля в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«С завтрашнего дня первая дверь во всем наземном транспорте Мосгортранса и коммерческих перевозчиков снова станет доступна для входа, а на передней площадке смогут находиться пассажиры», — говорится в сообщении.

Передние двери были закрыты для входа пассажиров в период пандемии коронавируса для защиты водителя от инфекции. Кроме того, передняя площадка в общественном транспорте была отгорожена от основной части салона.

Ранее, 1 февраля, стало известно, что транспортная карта «Тройка» заработала на городских маршрутах Московской области с фиксированным тарифом.

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