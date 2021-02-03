Научные исследования проводят возле Псково-Печерского монастыря

В Псковской области продолжаются инженерно-геологические изыскания на объекте культурного наследия – территории вокруг Псково-Печерского монастыря. По информации АНО «Возрождение объектов культурного наследия», в настоящий момент ведутся работы вблизи церкви Варвары Великомученицы XVIII веке.

Церковь уникальна тем, что в ней сохранился старинный иконостас, это один из немногих православных храмов народности сету. Их язык корнями уходит к финно-угорским языкам. Богатейшая культура и традиции совмещают эстонский образ жизни и исповедание русской православной веры, сообщает Псковская лента новостей.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь является одним из самых крупных в России мужских монастырей. Обитель ни разу за всю свою историю не закрывалась.