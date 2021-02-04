Московский метрополитен возобновил движение от «Рязанского проспекта» до «Выхино»

В московском метро вечером в среду, 3 февраля, временно перекрывался участок Таганско-Краснопресненской линии, в настоящий момент движение возобновлено, сообщается в Twitter-канале метрополитена.

«Для проверки инфраструктуры было приостановлено движение поездов от станции «Рязанский проспект» до станции «Выхино», — говорится в сообщении.

Перевозчик пояснил, что при малейшем подозрении на неполадки для обеспечения безопасности перевозок проверяются все системы, связанные с движением поездов.

Движение на Таганско-Краснопресненской ветке (фиолетовой или 7 линии) в настоящее время осуществляется в соответствии с графиком.

Накануне на вход и выход были закрыты четыре станции московского метро: «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад» и «Театральная». Позже их работа была полностью восстановлена.