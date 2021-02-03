Фальшивые денежные купюры обнаружены в Саратовской области

В Саратове и Балакове зарегистрированы три факта обнаружения фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. и 500 рублей. Подделки выявили сотрудники банков, информирует ГУ МВД по области.

Возбуждены уголовные дела, передает ИА «Взгляд-инфо». «При обнаружении поддельной купюры, стражи порядка просят граждан проявить сознательность и незамедлительно обратиться в полицию. Ни в коем случае не пытайтесь сбыть купюру, которая вызвала у вас подозрение. Помните, что за изготовление, хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей», – призывают в ГУ МВД по Саратовской области.

Самыми популярными денежными средствами в 2020 году, которые подделывают фальшивомонетчики, стали купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей. Об этом сообщили в МВД. Чаще всего фальшивые денежные средства можно встретить на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и других местах, где нет оборудования для проверки подлинности купюр. За 10 месяцев 2020 года зарегистрировано 17 772 преступления, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков.