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Netflix лидирует по номинациям на премии «Золотой глобус»

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Стриминговый сервис Netflix лидирует по номинациям на премии «Золотой глобус», сообщает 3 февраля портал Engadget.

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Так, проекты, выпущенные на платформе, представлены в 22 кинематографических и 20 телевизионных категориях. Для сравнения — в прошлом году Netflix фигурировал в 34 номинациях.

Больше всех номинаций получила черно-белая биографическая драма Дэвида Финчера «Манк» — шесть, на одну меньше у картины Аарона Соркина «Суд на чикагской семеркой». При этом оба фильма претендуют на награду в главной категории вечера «Лучший драматический фильм».

В телевизионном сегменте по числу номинаций лидирует сериал Netflix «Корона». В частности, шоу представлено в категории «Лучший драматический сериал». Исполнительницы главных ролей Эмма Коррин и Оливия Колман поборются за звание «Лучшей актрисы в драматическом сериале», такое же противостояние завяжется между Джиллиан Андерсон и Хеленой Бонем Картер в категории «Лучшая актриса второго плана в сериале».

Значительно меньше номинации получил сервис Amazon Studios — семь, в основном за кинокартины «Борат-2» и «Звуки металла».

Проекты HBO представлены в семи телевизионных номинаций, на одну меньше у сервиса Hulu. При этом Apple TV+ фигурирует всего в трех категориях.

Ранее в среду был представлен полный список номинантов на кинопремию «Золотой глобус».

Летом 2020 года стало известно, что 78-я церемония вручения «Золотого глобуса» пройдет 28 февраля 2021 года в онлайн-формате. Традиционно мероприятие проходит в первое воскресенье января, однако из-за пандемии коронавируса было перенесено.

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