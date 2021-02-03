Посольство в Праге заявило о недопустимости вмешательства в дела России

Посольство РФ в Праге в связи с приглашением посла в МИД Чехии из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным заявило о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.

«В среду, 3 февраля, по просьбе чешской стороны состоялась встреча посла России в Чехии Александра Змеевского с замглавы МИД Чехии Алешем Хмеларжем. В контексте последних заявлений чешской стороны по ситуации вокруг Алексея Навального нашим чешским партнерам было однозначно указано на недопустимость вмешательства Праги во внутренние дела России, а также решительно отвергнуты спекуляции о якобы имеющейся политической подоплеке принятого в отношении него [Навального] вердикта российского суда», — говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Сообщается, что в МИД Чехии был передан документ, в котором излагаются события последних месяцев вокруг Навального. В дипмиссии подчеркнули, что попытки давления на работу судов в России рассматриваются исключительно как «недружественные действия», которые нарушают нормы международного права. Также в посольстве назвали неприемлемым применение двойных стандартов в вопросе соблюдения прав человека в разных странах.

«Поинтересовались, выражали ли в Праге озабоченность судьбой преследуемого Вашингтоном по политическим мотивам известного правозащитника Джулиана Ассанжа. <…> Вызывает вопросы и отсутствие реакции Праги на действия органов правопорядка при разгоне демонстраций в США, Франции, Нидерландах, Германии и в самой Чехии», — подчеркнули в посольстве.

О том, что посла России в Праге пригласили в МИД Чехии в связи с решением суда по Алексею Навальному, сообщалось ранее 3 февраля. МИД призвал Россию к немедленному освобождению Навального, а также выступил за то, чтобы ЕС снова вернулся к вопросу рассмотрения возможных санкций против Москвы.

2 февраля столичный Симоновский суд заменил условный срок блогеру Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть.

При этом ранее суд снисходительно относился к блогеру и вместо замены условного срока на реальный продлевал испытательный срок, а уполномоченные ведомства выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

С учетом проведенных под домашним арестом 12 месяцев, в колонии общего режима блогер будет отбывать два года и восемь месяцев. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.