Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ООН положительно оценили продление СНВ-3
Политика
МИД ожидает от Запада открытости в допуске на судебные заседания российских дипломатов
Мир
Глава Евросовета созвал новый саммит ЕС по пандемии COVID-19
Экономика
Мантуров заявил об отсутствии планов масштабного госвмешательства в торговлю
Общество
Депутат Госдумы оценила возможность введения особого правового режима в Крыму
Мир
Посол РФ в США назвал возможные сферы сотрудничества двух стран
Мир
На Украине начали проверку боеготовности войск в Донбассе
Мир
Посол РФ отреагировал на заявления военных США о возможной ядерной войне
Экономика
Судно снабжения для «Северного потока – 2» отправилось в порт Мукран

Работу дорожников Тверской области будут контролировать во время паводка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Противопаводковая комиссия для контроля за работой дорожников в период весеннего половодья создана в Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области. Губернатор Игорь Руденя поручил обеспечить контроль за состоянием систем водоотвода и дорожной сети. При необходимости работы по их очистке и ремонту должны быть проведены оперативно, передают Тверские ведомости.

Основная задача организаций – минимизировать возможные негативные последствия таяния снега. Подрядчики должны открыть и расчистить отверстия малых мостов, труб, водосбросных лотков, расчистить проезжую часть и обочины от снега и наледи, а также подготовить технику, песок и щебень на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее в Тверской области стартовал капитальный ремонт аварийного моста через реку Кашинку, проезд по нему невозможен. Речь идет о сооружении на 3-м километре автодороги Бузыково–Высоково–Юрино. Согласно проекту, рабочие полностью заменят конструкции опор и пролетные строение. Также будут отремонтированы подходы к мосту. На время капитального ремонта обустроена объездная дорога с мостом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021