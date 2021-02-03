Работу дорожников Тверской области будут контролировать во время паводка

Противопаводковая комиссия для контроля за работой дорожников в период весеннего половодья создана в Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области. Губернатор Игорь Руденя поручил обеспечить контроль за состоянием систем водоотвода и дорожной сети. При необходимости работы по их очистке и ремонту должны быть проведены оперативно, передают Тверские ведомости.

Основная задача организаций – минимизировать возможные негативные последствия таяния снега. Подрядчики должны открыть и расчистить отверстия малых мостов, труб, водосбросных лотков, расчистить проезжую часть и обочины от снега и наледи, а также подготовить технику, песок и щебень на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее в Тверской области стартовал капитальный ремонт аварийного моста через реку Кашинку, проезд по нему невозможен. Речь идет о сооружении на 3-м километре автодороги Бузыково–Высоково–Юрино. Согласно проекту, рабочие полностью заменят конструкции опор и пролетные строение. Также будут отремонтированы подходы к мосту. На время капитального ремонта обустроена объездная дорога с мостом.