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В Петербурге участника несогласованной акции приговорили к обязательным работам

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Участника несогласованной акции в Санкт-Петербурге приговорили к 50 часам обязательных работ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 3 февраля в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

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«Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Максима Горюнова по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). Ему назначено наказание в виде 50 часов обязательных работ», — говорится в сообщении.

Горюнов свою вину не признал и пояснил, что не принимал участия в несанкционированных акциях, а просто находился возле здания Театра юного зрителя имени Брянцева на Пионерской площади Петербурга.

2 февраля сообщалось, что суды Санкт-Петербурга арестовали на срок до 15 суток 109 человек, задержанных на несогласованной акции, прошедшей в городе 31 января. Еще 170 человек были оштрафованы на сумму до 20 тыс. рублей.

В Петербурге, Москве и других городах России 31 января проходили несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них.

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