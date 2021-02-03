Логистический комплекс построят на территории ОЭЗ «Липецк»

На территории Елецкой площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» ООО «Август Логистика» планирует построить логистический комплекс с функцией распределительно-сортировочного центра. Сумма инвестиций превышает 500 млн рублей.

Начало строительства запланировано на второй квартал 2021 года, ввод в эксплуатацию – на начало 2022-го. Распределительно-сортировочный центр средств защиты растений предназначен для предприятий агропромышленного комплекса, фермерских хозяйств Липецкой области и других регионов Черноземья. Мощность комплекса составит свыше 20 тыс. палето-мест, будет создано около 40 рабочих мест, пишет ИА «Абирег».

Напомним, на Елецком участке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» планируется построить новый завод по производству пиломатериалов и столярных изделий. На участке площадью 5 га реализуют два этапа строительства завода общей площадью 2 тыс. кв. м. Готовая продукция будет реализовываться на европейском рынке. В январе 2022 года планируется ввести в эксплуатацию первый этап производства, до конца 2023-го — второй этап.