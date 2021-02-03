В ВОЗ отреагировали на исследование о высокой эффективности «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на публикацию журнала The Lancet о высокой эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом в среду, 3 февраля, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

В ВОЗ считают представленные результаты испытаний доказательством качества препарата.

«Мы очень приветствуем, конечно, публикацию, которая говорит об эффективности вакцины», — заявила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Также представитель организации отметила, что сейчас ведутся переговоры с разными производителями вакцин от коронавирусной инфекции, которые смогут предоставить лекарство нуждающимся странам.

Ранее Центр имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 2 февраля сообщили о публикации результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet.

Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, опубликованная статья доказывает эффективность и безопасность созданной в России вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что только три препарата в мире имеют эффективность, превышающую 91%, и российская разработка превосходит другие.

Ведущие западные средства массовой информации в тот же день отреагировали на публикацию журнала The Lancet, отметив безопасность и эффективность российской вакцины.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.