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В РФПИ назвали вероятный срок одобрения в ЕС вакцины «Спутник V»

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена к применению в Евросоюзе в марте, заявил 3 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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«Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения, я думаю, может занять февраль, может начало марта, но на такое одобрение мы подали», — сказал Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 1», отрывок которого опубликован в Telegram-канале Наили Аскер-Заде.

Ранее 3 февраля глава минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что Германия может оказать поддержку в производстве вакцины «Спутник V» до получения препаратом допуска в Евросоюз.

В ближайшее время Россия планирует наладить выпуск вакцины «Спутник V» за рубежом, чтобы удовлетворить потребности в этом препарате большего количества стран, отметил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что надежность, безопасность и эффективность российской вакцины доказаны на экспертном уровне.

Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране и ряде других стран.

Препарат был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность «Спутника V» составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

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