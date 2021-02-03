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Суд арестовал главреда «Медиазоны» Смирнова на 25 суток

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Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов решением Тверского суда от 3 февраля арестован на 25 суток за повторное нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП о порядке проведения массовых мероприятий.

«Суд признал его виновным в совершении правонарушения <…> и назначил наказание в виде административного ареста на срок 25 суток», — сообщили в пресс-службе суда.

При этом по статье о повторном нарушении порядка организации митингов и других массовых мероприятий Смирнову грозило до 30 суток ареста. Смирнов был задержан 30 января. Как объяснили в «Медиазоне», главреду вменялось нарушение ст. 20.2 КоАП. Вскоре Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд.

23 и 31 января в ряде российских городов прошли несанкционированные акции. МВД и Генпрокуратура призывали граждан воздержаться от участия в незаконной деятельности и предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения.

Право применения: что ждет участников акций и силовиков после протестов
По итогам незаконных митингов суды пока назначают в основном административные наказания

В результате по итогам акций было возбуждено более двух десятков уголовных дел, в том числе по статьям о применении насилия к правоохранителям, нарушении санитарно-эпидемиологических норм, так как среди участников были выявлены люди с COVID-19, и о вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних.

Накануне начала акций в соцсетях фиксировались массовые призывы к детям принять в них участие. В Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность детей и подростков.

Как сообщили 3 февраля в Роскомнадзоре, всего ведомство выявило в социальных сетях около 2,5 тыс. призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях. Соответствующие сообщения были удалены.

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